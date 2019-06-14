Футбол

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru 09:48

Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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Самая яркая русская фигуристка провела отпуск на Бали. Она зажигала на серфе и на пляже

Sport24.ru12:55

Тест: вспомни всех участников ЧМ-2018 спустя год со старта мундиаля

Нева Спорт09:10

Чемпионат мира в России. Каким мы его запомнили

Российская газета03:05

Дзюба: чемпионат мира—2018 запомнится на всю жизнь

Чемпионат07:14

Дзюба ностальгирует по домашнему чемпионату мира

Спорт-Экспресс06:05

«Этот турнир запомнится на всю жизнь». Дзюба поделился с фанатами воспоминаниями о ЧМ-2018

Матч ТВ08:26

Резвый старт. Чем удивляет квалификационный турнир к Евро-2020

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Почти три четверти россиян доверяют Путину

Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Происшествия

МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Недвижимость

Определены города с самым дорогим жильем

Названы 10 городов мира с самым дорогим жильем. Исследование провела компания Knight Frank, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Общество

Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива

Конфликт разгорелся в конце мае, когда на должность первого замдиректора был назначен режиссер и хореограф - Юрий Шерлинг.
Обновлено в 09:28
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия

ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»

Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Стало известно имя нового избранника Ани Лорак

СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

Обновлено в 11:52
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами

Обновлено в 10:20
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
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