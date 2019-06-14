Футбол
Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru 09:48
Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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Резвый старт. Чем удивляет квалификационный турнир к Евро-2020
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 23:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Происшествия
МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Недвижимость
Определены города с самым дорогим жильем
Названы 10 городов мира с самым дорогим жильем. Исследование провела компания Knight Frank, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Общество
Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива
Конфликт разгорелся в конце мае, когда на должность первого замдиректора был назначен режиссер и хореограф - Юрий Шерлинг.
Обновлено в 09:28
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия
ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»
Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами
Обновлено в 10:20
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42