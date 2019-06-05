Футбол

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru 09:48

Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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Самая горячая русская фигуристка провела отпуск на Бали. Она зажигала на серфе и на пляже

Sport24.ru12:55

Дзюба скучает по домашнему чемпионату мира

Евро-футбол.ру06:39

«Этот турнир запомнится на всю жизнь». Дзюба поделился с фанатами воспоминаниями о ЧМ-2018

Матч ТВ08:26

Дзюба: чемпионат мира—2018 запомнится на всю жизнь

Чемпионат07:14

Дзюба считает, что сборная России могла дойти до финала ЧМ-2018

Спорт-Экспресс08:46

Тест: вспомни всех участников ЧМ-2018 спустя год со старта мундиаля

Нева Спорт09:10

Чемпионат мира в России. Каким мы его запомнили

Российская газета03:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия

На торпедированном танкере в Оманском заливе были российские моряки

На борту судна "Фронт Альтаир" судовладельца из Норвегии, которое было торпедировано в Оманском заливе ранним утром сегодня, нашли российских моряков.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Финансы

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 07:21
Футбол

Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил об уходе Антеро Энрике с поста спортивного директора клуба.
Обновлено в 12:31
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Борис Джонсон признался в употреблении наркотиков

Известный британский политик Борис Джонсон, претендующий на пост премьер-министра Великобритании, признался в употреблении кокаина.
Обновлено в 10:57
Интернет

В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации

В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Политика

В Киргизии завершился Саммит лидеров стран ШОС

Руководители государств-членов ШОС рассмотрели ход реализации итогов Циндаоского саммита 2018 года и первоочередные задачи дальнейшего развития Организации в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, региональной и общемировой безопасности.
Обновлено в 06:03
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.
Обновлено 11 июня в 11:35
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
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