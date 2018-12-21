Футбол

Дзюба: Бесит шумиха вокруг Кокорина и Мамаева
Нева Спорт
00:39

Футболист признался, что его бесит сам факт того, что вокруг инцидента возникло столько шума и появилось множество хейтеров. Публичное обсуждение ситуации, телепередачи на эту тему и то, что многие пытаются пиариться на чужой проблеме, Дзюба назвал позором.
Нева Спорт00:39

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Артем Дзюба высказался о скандале с участием хавбека «Краснодара» Павла Мамаева

Кубанские новости01:31

Дзюба: Бесит шумиха вокруг Кокорина и Мамаева

Нева Спорт00:39

Капитана сборной РФ Дзюбу взбесила шумиха вокруг хавбека «Краснодара»

Блокнот Краснодарвчера в 23:20

Дзюба считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в профессиональный спорт

RT на русскомвчера в 15:48

Дзюба надеется, что Кокорин потом и кровью смоет свой поступок

Prognozistвчера в 15:04

Дзюба: шоу про Кокорина и Мамаева — это настоящий позор!

Чемпионатвчера в 14:10

Артем Дзюба: «Кокора добрый парень, вообще не агрессивный. Он никогда себе не позволял лишнего»

Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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Футбол

«Спартак» и ЦСКА претендуют на итальянского нападающего

"Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии, сообщил об интересе "Спартака" и ЦСКА к итальянскому нападающего.
Обновлено в 00:59
Футбол

Неймар кардинально сменил имидж и теперь похож на Децла

Кантона опять скажет, что у бразильца на голове спагетти. Нападающий «Пари-Сен Жермен» и сборной Бразилии Неймар сменил прическу.
Обновлено в 02:23
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Ожидается, что игрок присоединится к одному из клубов РПЛ на правах свободного агента.
Обновлено в 02:28
Футбол

Юрген Клопп: «„Манчестер Сити“ не проявляет никаких слабостей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил уровень конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».
Обновлено в 01:40
Футбол

Защитник «Браги» может перебраться в РПЛ

Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу, рапортует Globo Esporte.
Обновлено в 02:18
Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Жозе Моуриньо может возглавить «Баварию»

По информации портала, руководство «Баварии» планирует пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера.
Обновлено в 01:25
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду

В текущем сезоне Озил провел за «Арсенал» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол

На «Газпром-Арене» могут пройти матчи НБА и поединки UFC

Футбольный стадион петербургского «Зенита» «Газпром-Арена» может принять баскетбольные матчи и боксёрские поединки.
Обновлено в 02:07
Футбол

Прядкин поделился мнением о том, каким должен быть будущий глава РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, каким, по его мнению, должен быть будущий президент организации.
Обновлено в 02:10
Футбол

Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено вчера в 16:14
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«Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри всё ещё проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который принадлежит "Ювентусу".
Обновлено вчера в 22:07
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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено вчера в 14:36
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Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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