Футбол
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона СербииGazeta.SPb 10:35
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Автоспорт
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Обновлено в 10:24
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Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
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Здоровье
В Бурятии пострадавшие и медики прокомментировали возможные изменения в УК
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В Екатеринбурге обнаружены три трупа в сгоревшем бараке
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины – третий труп опознать не удалось В Екатеринбурге в результате пожара в расселенном двухэтажном доме-бараке по улице 8 Марта, 204/5, обнаружены тела трех человек.
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Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
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По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки
Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
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Общество
Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым
Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп признал нечестное отношение США к закупке Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп признал: Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 04:36
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Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ищут третью няню для сына за 6 недель
Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
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Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
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Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России в интервью газете El Periodico, когда он заявил, что Россия является "старым врагом".
Обновлено в 02:53
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53