Футбол

Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона СербииGazeta.SPb 10:35

Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
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Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Gazeta.SPb10:35

Дриусси, Дзюба, Азмун – в атаке у «Зенита» на игру против «Црвены Звезды»

Бомбардир.ру09:41

«Зенит» назвал состав на матч против «Црвены Звезды»

Soccer.ru10:17

«Зенит» — «Црвена Звезда»: Дриусси, Дзюба и Азмун — в атаке российского клуба

Чемпионат09:43

«Жирков — вечно уставший. Дзюба — крутой». Азмун охарактеризовал игроков «Зенита»

Sport24.ru07:38

Дзюба и Азмун - в составе «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»

Спорт-Экспресс09:33

Товарищеские матчи. «Зенит» против «Црвены Звезды», «Динамо» – «Аполлон»

Sports.ru04:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье

В Бурятии пострадавшие и медики прокомментировали возможные изменения в УК

В 2018 году в Следственный комитет поступило более 6,6 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Обновлено вчера в 07:13
Гаджеты

Поддельные iPhone XI появились в продаже

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Екатеринбурге обнаружены три трупа в сгоревшем бараке

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины – третий труп опознать не удалось В Екатеринбурге в результате пожара в расселенном двухэтажном доме-бараке по улице 8 Марта, 204/5, обнаружены тела трех человек.
Обновлено в 07:58
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Спорт

Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Общество

Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым

Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Политика

Трамп признал нечестное отношение США к закупке Турцией С-400

Президент США Дональд Трамп признал: Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ищут третью няню для сына за 6 недель

Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
Обновлено в 06:29
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Обновлено в 07:20
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России в интервью газете El Periodico, когда он заявил, что Россия является "старым врагом".
Обновлено в 02:53
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
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Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и национальной сборной Эквадора.
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