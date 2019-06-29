Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс 12:21

"Зенит" с минимальным счетом победил "Црвену Звезду" в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.
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Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Gazeta.SPb10:35

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна

Спорт-Экспресс12:21

«Зенит» назвал состав на матч против «Црвены Звезды»

Soccer.ru10:17

«Жирков — вечно уставший. Дзюба — крутой». Азмун охарактеризовал игроков «Зенита»

Sport24.ru07:38

«Зенит» — «Црвена Звезда»: Дриусси, Дзюба и Азмун — в атаке российского клуба

Чемпионат09:43

Дриусси, Дзюба, Азмун – в атаке у «Зенита» на игру против «Црвены Звезды»

Бомбардир.ру09:41

Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Црвену Звезду» и «Гонвед», «Динамо» – «Аполлон»

Sports.ru04:31
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Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Футбол

«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым

Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Общество

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000

Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол

Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

Обновлено в 08:53
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:15
Футбол

«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
Обновлено в 04:03
Футбол

Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»

О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Политика

СМИ: хакеры пытались получить доступ к письмам судей по делу каталонских сепаратистов

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании обнаружил массовые попытки взломать электронные почты членов суда, которые рассматривают дело каталонских сепаратистских политиков, связанных с проведением референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:12
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Авто

Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R

Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия

В Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции ищут отправителя посылки с заряженным пистолетом.
Обновлено в 09:13
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Автоспорт

Хэмилтон потерял 2-е место после штрафа за блокировку Райкконена

Обновлено в 12:30
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»

Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
Обновлено в 12:22
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Культура

18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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