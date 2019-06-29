Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс 12:21
"Зенит" с минимальным счетом победил "Црвену Звезду" в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Общество
Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000
Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»
Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
Обновлено в 04:03
Футбол
Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»
О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Политика
СМИ: хакеры пытались получить доступ к письмам судей по делу каталонских сепаратистов
Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании обнаружил массовые попытки взломать электронные почты членов суда, которые рассматривают дело каталонских сепаратистских политиков, связанных с проведением референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:12
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Авто
Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R
Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
В Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан
В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции ищут отправителя посылки с заряженным пистолетом.
Обновлено в 09:13
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»
Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
Обновлено в 12:22
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08