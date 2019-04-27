Дзюба 2-й раз подряд признан лучшим игроком тура РПЛSport24.ru 04:36

30-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга набрал 16875 голосов (63,77%) по итогам опроса на странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте, опередив полузащитника ЦСКА Николу Влашича (3325 голосов 12,56%) и нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана (2452 голоса, 9,27%) Отметим, что Дзюба признается лучшим игроком тура второй раз подряд.

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Культура Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Происшествия Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Религия Благодатный огонь вновь победил тьму Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Футбол Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".

Автоспорт Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.

Автоспорт Результат Гасли исключен из протокола квалификации Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Шоу-бизнес Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу решения взрослых на проекте «Голос. Дети» Известно, что Первый канал собирается расследовать сложившуюся ситуацию, так как руководители были удивлены такому большому количеству зрительских симпатий, отданных победительнице.

Армия и оружие Боевой танк БМ «Оплот» более не будет поставляться в ВСУ Украинские вооруженные силы останутся без основного боевого танка БМ «Оплот», так как некоторые комплектующие ГК «Укроборонпром» закупал у Российской Федерации.

Происшествия В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.

Общество Хуснуллин рассказал о планах по реновации в 2019 году Примерно 600 кв. м. жилья построят на территории Москвы в текущем году в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Авто В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.

Авто Умелец создал очень дорогую ювелирную модель Ford Escort Ювелир Рассел Лорд из драгоценных металлов и камней создал Ford Escort в масштабе 1:25.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Шоу-бизнес Варум впервые прокомментировала слухи об изменах Агутина Анжелика Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — артиста Леонида Агутина.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Политика Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.

Энергетика Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в мае В свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заверил, что также в мае Беларусь восстановит в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов.