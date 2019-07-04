В свою очередь, Джанфранко Дзола, входивший в штаб Маурицио Сарри, лондонский клуб покинул. 53-летний специалист признался, что хотел бы раньше узнать о том, что его больше не видят в качестве тренера "синих". Я довольно поздно об этом узнал, и все тренерские места в других командах уже разобрали.

Дзола расстроен тем, что поздно покинул «Челси»

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