Футбол
Дзола расстроен тем, что поздно покинул «Челси»Soccer.ru вчера в 22:26
В свою очередь, Джанфранко Дзола, входивший в штаб Маурицио Сарри, лондонский клуб покинул. 53-летний специалист признался, что хотел бы раньше узнать о том, что его больше не видят в качестве тренера "синих". Я довольно поздно об этом узнал, и все тренерские места в других командах уже разобрали.
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Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Президентский Aurus встретил Путина в Италии
В Италии Путина встретил президентский лимузин Aurus.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке
Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза письмо, в котором попросил совет не рассматривать закон о языке, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено в 00:49
Футбол
Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»
Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на один сезон.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Игры
Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Происшествия
Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Обновлено вчера в 23:53
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург
Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Футбол
Роббен завершил карьеру футболиста
Обновлено вчера в 11:35