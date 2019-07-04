Футбол
Дзола покинул тренерский штаб «Челси»Sport24.ru вчера в 10:52
52-летний итальянец в прошлом сезоне являлся ассистентом Маурицио Сарри, который этим летом перешел на пост главного тренера «Ювентуса». Ожидается, что Дзола продолжит тренерскую карьеру в другой команде. Будучи футболистом, Дзола отыграл в «Челси» семь лет и провел в общей сложности 312 матчей.
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