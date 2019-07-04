Футбол

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»Sport24.ru 10:52

52-летний итальянец в прошлом сезоне являлся ассистентом Маурицио Сарри, который этим летом перешел на пост главного тренера «Ювентуса». Ожидается, что Дзола продолжит тренерскую карьеру в другой команде. Будучи футболистом, Дзола отыграл в «Челси» семь лет и провел в общей сложности 312 матчей.
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Дзола покинул тренерский штаб «Челси»

Советский спорт13:03

Дзола ушёл из «Челси»

Евро-футбол.ру11:51

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»

Sport24.ru10:52

Дзола покинул «Челси»

Soccer.ru12:17

Дзола покинул «Челчи» после назначения Лэмпарда

Матч ТВ14:09

Дзола покинул «Челси» после назначения Лэмпарда на пост главного тренера

Чемпионат11:14

Дзола покинул «Челси»

Sports.ru10:58
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