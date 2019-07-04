Футбол

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»Sport24.ru вчера в 10:52

52-летний итальянец в прошлом сезоне являлся ассистентом Маурицио Сарри, который этим летом перешел на пост главного тренера «Ювентуса». Ожидается, что Дзола продолжит тренерскую карьеру в другой команде. Будучи футболистом, Дзола отыграл в «Челси» семь лет и провел в общей сложности 312 матчей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзола недоволен, что «Челси» поздно сообщил ему об уходе из клуба

Чемпионат02:27

Дзола расстроен тем, что поздно покинул «Челси»

Soccer.ruвчера в 22:26

Дзола ушёл из «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 11:51

Дзола ушел из «Челси» после назначения Лэмпарда главным тренером

Нева Спортвчера в 11:33

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»

Sport24.ruвчера в 10:52

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»

Советский спортвчера в 13:03

Дзола покинул «Челси»

Sports.ruвчера в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Футбол

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Политика

Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Общество

В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения

Первый зампред комитета Госдумы России по природным ресурсам Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская разводится с молодым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.
Обновлено вчера в 08:35
Футбол

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Экономика

СМИ: «Ростелеком» выпустит около 20% новых акций для расчета по сделке о выкупе Tele2

"Ростелеком" выпустит около 20% новых акций, чтобы использовать их для расчета по сделке о консолидации мобильного оператора Tele2 наряду с квазиказначейскими бумагами и денежными средствами, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Обновлено в 05:45
Транспорт

Максимальную скорость на дорогах увеличат

Обновлено в 06:20
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО

Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Друг Бориса Моисеева рассказал о состоянии парализованного певца

Обновлено в 04:55
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение»

Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками

В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Политика

У Зеленского экстренно отменили встречу с наблюдателями ПАСЕ

Один из членов делегации наблюдателей Марко Николини рассказал, что миссия должна была встретиться с президентом, однако этой встречи не произошло.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанфранко Дзола
Итальянский футболист
Бывший итальянский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Он считался одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола, также был известен своей великолепной техникой и дриблингом. Первую часть карьеры он провёл в Италии, наибольших успехов добился в «Наполи» и в «Парме», перед тем, как уйти в английский клуб «Челси», где был признан лучшим игроком года по мнению журналистов в 1997. Также выступал за сборную Италии. Тренировал молодёжную сборную Италии. В «Челси» за ним закреплён игровой номер 25.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное