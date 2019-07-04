52-летний итальянец в прошлом сезоне являлся ассистентом Маурицио Сарри, который этим летом перешел на пост главного тренера «Ювентуса». Ожидается, что Дзола продолжит тренерскую карьеру в другой команде. Будучи футболистом, Дзола отыграл в «Челси» семь лет и провел в общей сложности 312 матчей.

Футбол Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела» В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Политика Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.

Общество В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения Первый зампред комитета Госдумы России по природным ресурсам Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа.

Шоу-бизнес Лолита Милявская разводится с молодым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.

Футбол «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым «Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.

Экономика СМИ: «Ростелеком» выпустит около 20% новых акций для расчета по сделке о выкупе Tele2 "Ростелеком" выпустит около 20% новых акций, чтобы использовать их для расчета по сделке о консолидации мобильного оператора Tele2 наряду с квазиказначейскими бумагами и денежными средствами, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Общество В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Происшествия МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение» Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Политика Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика У Зеленского экстренно отменили встречу с наблюдателями ПАСЕ Один из членов делегации наблюдателей Марко Николини рассказал, что миссия должна была встретиться с президентом, однако этой встречи не произошло.