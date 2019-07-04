Футбол

Дзола покинул тренерский штаб «Челси»Советский спорт вчера в 13:03

Челси объявил об уходе итальянца Джанфранко Дзолы с поста помощника главного тренера клуба. Специалист пришел в клуб в июле 2018 года вместе с Маурицио Сарри, а покинул его после назначения Фрэнка Лэмпарда. Будучи футболистом Дзола выступал за Челси с 1996 по 2003 год.
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