Футбол

Дзола покинул «Челси» после назначения ЛэмпардаSportbox.RU вчера в 14:09

Легендарный игрок синих был ассистентом бывшего наставника команды Маурицио Сарри, который летом возглавил «Ювентус». В четверг «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. 52-летний Дзола выступал за лондонский клуб с 1996 по 2003 год.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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