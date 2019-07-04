Футбол
Дзола покинул «Челси» после назначения ЛэмпардаSportbox.RU вчера в 14:09
Легендарный игрок синих был ассистентом бывшего наставника команды Маурицио Сарри, который летом возглавил «Ювентус». В четверг «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. 52-летний Дзола выступал за лондонский клуб с 1996 по 2003 год.
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