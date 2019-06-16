Футбол
Дзола покинет «Челси» этим летомЧемпионат 08:53
Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом. Лондонский клуб не намерен продлевать соглашение с 52-летним итальянским специалистом, рассчитанное до 30 июня, сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске
Обновлено в 05:03
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Наука
Подсчитана сумма ущерба от одного дня сбоя GPS
Учёные из Национального института стандартов и технологий США подсчитали, во сколько стране обойдётся один день сбоя спутниковой системы навигации GPS.
Обновлено в 07:24
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Впервые о возрождении производства автобусов RAF заговорили летом прошлого года.
Обновлено 14 июня в 12:30
Теннис
Мария Шарапова: «Турнир на Мальорке подходит для возвращения»
Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления.
Обновлено в 08:36
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Происшествия
НТВ опубликовало видео избиения жены Джигарханяна
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Футбол
«Ювентус» обрел главного тренера
Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
Обновлено в 09:22
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Авто
Самые популярные уловки автомехаников на СТО
Переплачивать абсолютно никто не хочет, после того как вы прочитали эту статью, наверняка вам будет проще избежать обмана.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Под Пензой в ДТП с двумя фурами погибли два человека
Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на трассе у села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15