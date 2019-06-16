Футбол

Дзола покинет «Челси» этим летомЧемпионат 08:53

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Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом. Лондонский клуб не намерен продлевать соглашение с 52-летним итальянским специалистом, рассчитанное до 30 июня, сообщает Sky Sports.
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Дзола покинет тренерский штаб «Челси» этим летом

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Евро-футбол.ру09:08

Дзола покинет «Челси» летом

Soccer.ru06:52
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Джанфранко Дзола
Итальянский футболист
Бывший итальянский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Он считался одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола, также был известен своей великолепной техникой и дриблингом. Первую часть карьеры он провёл в Италии, наибольших успехов добился в «Наполи» и в «Парме», перед тем, как уйти в английский клуб «Челси», где был признан лучшим игроком года по мнению журналистов в 1997. Также выступал за сборную Италии. Тренировал молодёжную сборную Италии. В «Челси» за ним закреплён игровой номер 25.
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