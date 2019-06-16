Футбол
Дзола покинет «Челси» этим летомЧемпионат 08:53
Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом. Лондонский клуб не намерен продлевать соглашение с 52-летним итальянским специалистом, рассчитанное до 30 июня, сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
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Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
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Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
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Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:35
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
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Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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Авто
Русская упертость против мотора старого Nissan Almera: Смелый эксперимент обсуждают в сети
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
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Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
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Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Наука
Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге
Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
Обновлено вчера в 03:50
Космос
Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене
Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке иранских сил сбили американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 05:13
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставили на продажу в США
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, крупнейший в мире летательный аппарат продает инвестиционный конгломерат Vulcan.
Обновлено 14 июня в 23:59
Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50