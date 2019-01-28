Футбол

Дзола: «Игуаин открывался, но партнеры не замечали его»Sport24.ru вчера в 20:08

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, после победы над «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют за синих нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел.
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Джанфранко Дзола
Итальянский футболист
Бывший итальянский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Он считался одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола, также был известен своей великолепной техникой и дриблингом. Первую часть карьеры он провёл в Италии, наибольших успехов добился в «Наполи» и в «Парме», перед тем, как уйти в английский клуб «Челси», где был признан лучшим игроком года по мнению журналистов в 1997. Также выступал за сборную Италии. Тренировал молодёжную сборную Италии. В «Челси» за ним закреплён игровой номер 25.
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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