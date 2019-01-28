Футбол
Дзола: «Игуаин открывался, но партнеры не замечали его»Sport24.ru вчера в 20:08
Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, после победы над «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют за синих нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел.
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