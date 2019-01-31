Джовинко перешёл в «Аль-Хилаль» из Саудовской АравииЧемпионат 03:50

Итальянский нападающий Себастьян Джовинко перешёл из «Торонто» в «Аль-Хилаль». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Сумма трансфера, а также условия личного контракта игрока с клубом из Саудовской Аравии не разглашаются.

Джовинко перешёл в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии

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