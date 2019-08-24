Футбол

Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»Газета.Ru 12:52

Игрок "Фиорентины" Джованни Симеоне мог продолжить карьеру в "Динамо", сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport. По информации издания, руководство бело-голубых делало предложение нападающему, однако тот ответил московскому клубу отказом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сын Диего Симеоне отказался переходить в московское «Динамо»

Sport24.ru06:15

Источник: Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо»

Спорт-Экспресс05:03

Симеоне отказался от перехода в московское «Динамо»

Sport.ru05:43

Симеоне отклонил предложение московского «Динамо»

Metaratings05:30

СМИ: Сын Симеоне отказал московскому «Динамо»

Матч ТВ07:13

Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо»

Sports.ru04:49

Дж. Симеоне отклонил выгодное предложение «Динамо»

Чемпионат04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Обновлено в 08:43
Политика

Противники саммита G7 вышли на манифестацию во Франции

Противники саммита неформального клуба ведущих держав G7 вышли на акции протеста во французском Андайе.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Политика

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Единоборства

Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.
Обновлено в 10:59
Космос

Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Роспотребнадзор возбудил дело из-за недопуска пассажирки на рейс

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании, сотрудники которой не допустили пассажирку на рейс, следующий из Москвы в Чебоксары.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»

Обновлено в 11:31
Футбол

Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
Обновлено в 10:41
Общество

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Игры

Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos

Обновлено в 06:36
Происшествия

Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области

Обновлено в 04:11
Авто

Lada Vesta получила долгожданную доработку дверей

Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны

В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Кино

Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга»

Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе Android 10

Xiaomi Mi 9 с весны входит программу первых устройств, на которых можно опробовать Android 10.
Обновлено в 03:34
Футбол

Ван Дейк назвал лучшего игрока, с которым он выступал за одну команду

Лучшими тренерами в своей карьере ван Дейк назвал Юргена Клоппа, с которым он работает в «Ливерпуле», и возглавляющего сборную Нидерландов Роналда Кумана.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Политика

Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Музыка

Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за песню Лады Дэнс

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой пострадал на отдыхе из-за укуса рептилии

Поклонники не понимают, как у такой артистки мог вырасти такой эпатажный сын. 26-летний Денис Шальных с головы до ног покрыт татуировками.
Обновлено в 12:36
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное