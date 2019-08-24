Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»Газета.Ru 12:52
Игрок "Фиорентины" Джованни Симеоне мог продолжить карьеру в "Динамо", сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport. По информации издания, руководство бело-голубых делало предложение нападающему, однако тот ответил московскому клубу отказом.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
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Политика
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Лучшими тренерами в своей карьере ван Дейк назвал Юргена Клоппа, с которым он работает в «Ливерпуле», и возглавляющего сборную Нидерландов Роналда Кумана.
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