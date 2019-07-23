Футбол
Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»Еженедельник Футбол 08:24
За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике. При этом, к команде присоединился французский хавбек Набиль Фекир.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
Обновлено в 08:58
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено вчера в 02:58
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 09:42
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ленобласти трехлетнюю девочку избили молотком для мяса
22 июля в больницу города Шлиссельбурга доставили трехлетнюю девочку со множественными травмами головы и тела.
Обновлено в 09:47
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Кино
Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки
Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59
Авто
Китайский BAIC приобретает 5% акций Daimler
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Авто
Стало известно, когда в РФ привезут Volkswagen Arteon
Компания Volkswagen может привезти на российский рынок свой купеобразный лифтбэк, который уже несколько лет доступен во многих странах, но не в нашей.
Обновлено в 02:41
Экономика
Платежных терминалов станет меньше по всей России
Ассоциация банков "Россия" предупредила о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований в контрольно-кассовой технике (ККТ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:22
Авто
Кроссовер Brilliance V3 выходит на российский рынок
Кроссовер Brilliance V3 в ближайшее время выйдут на российский рынок.
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна
В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Кино
Драму «Лунный свет» назвали лучшим фильмом десятилетия
Обновлено в 09:34