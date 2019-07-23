Футбол

Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»Еженедельник Футбол 08:24

За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике. При этом, к команде присоединился французский хавбек Набиль Фекир.
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