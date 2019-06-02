Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титуловРоссийская газета 02:15

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе. Поединок между боксерами состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде, сообщает РИА Новости.
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МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

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