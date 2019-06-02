Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титуловРоссийская газета 02:15
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе. Поединок между боксерами состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде, сообщает РИА Новости.
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Политика
Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме
Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.
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Наука
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Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено 31 мая в 10:18
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Авто
Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года
Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X
Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Политика
Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»
Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Спорт
Поздняков: позиция МОК - сборная России выступит на Олимпиаде в Токио
Сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио - это позиция Международного олимпийского комитета (МОК).
Обновлено в 04:05
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Подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 04:09
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Самолету Ту-22М3М пообещали новые управляемые ракеты
Обновлено в 04:25
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Обновлено в 03:36
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Политика
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15