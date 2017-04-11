Футбол

Джорджо Кьеллини: «Хорошо, что „Ювентус“ не пропустил от „Валенсии“»
Спорт-Экспресс
вчера в 20:56

Ювентус — Валенсия
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Родриго Бентанкур
13′
31′
Хосе Луис Гайя
43′
Жоффри Кондогбиа
Алекс Сандро
Хуан Гильермо Куадрадо
46′
46′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Марио Манджукич
59′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
62′
Муктар Диакаби
67′
Санти Мина
Миши Батшуайи
69′
Гонсалу Гедеш
72′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
74′
Миши Батшуайи
Пауло Дибала
Дуглас Коста
79′
Блез Матюиди
83′
Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после победы над "Валенсией" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра была ожесточенной. По его словам, было важно сохранить ворота в неприкосновенности.
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