Футбол
Родриго Бентанкур
|13′
|31′
Хосе Луис Гайя
|43′
Жоффри Кондогбиа
Алекс Сандро
Хуан Гильермо Куадрадо
|46′
|46′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Марио Манджукич
|59′
Хуан Гильермо Куадрадо
|60′
|62′
Муктар Диакаби
|67′
Санти Мина
Миши Батшуайи
|69′
Гонсалу Гедеш
|72′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
|74′
Миши Батшуайи
Пауло Дибала
Дуглас Коста
|79′
Блез Матюиди
|83′
|56%
|Владение мячом
|44%
|88%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|3
|15
|Отборы
|17
|18
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
16
Куадрадо
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
17
Манджукич
7
Роналду
13
Нето
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
17
Коклен
10
Парехо
8
Солер
7
Гедеш
9
Гамейро
23
Батшуайи
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после победы над "Валенсией" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра была ожесточенной. По его словам, было важно сохранить ворота в неприкосновенности.
Спорт-Экспрессвчера в 20:56
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