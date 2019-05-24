Джорджио Кьеллини: «Надеюсь, Конте с „Интером“ ничего не выиграет»Sportbox.RU 06:22

Все знают, что у нас с Антонио особенные отношения. Если он все-таки перейдет в миланскую команду, я хочу, чтобы у него все там было в порядке, но он ничего не выиграл. Я переживал за него, когда он возглавлял «Челси», но в «Интере» не могу, — цитирует слова Кьеллини Tuttosport.

Джорджио Кьеллини: «Надеюсь, Конте с „Интером“ ничего не выиграет»

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