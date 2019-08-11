Футбол

Джорджевич успешно прошел медобследование в «Локомотиве»Sports.ru 09:15

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в субботу прошел медицинское обследование для перехода в «Локомотив». Принципиальное соглашение о переходе игрока было достигнуто в четверг, а в течение следующих двух дней стороны согласовывали последние детали.
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Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.
Спорт-Экспресс08:24

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«СЭ»: «Локомотив» заплатит «Зениту» 2,5 млн евро за Джорджевича

Sports.ru15:00

Зарплата Джорджевича в «Локо» составит 1,1 миллиона евро

Спорт-Экспресс14:28

Джорджевич все ближе к переходу в «Локомотив»

Газета.Ru09:33

Джорджевич прошел медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Спорт день за днем10:45

Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

RT на русском09:15

СМИ: Форвард «Зенита» успешно прошел медобследование для «Локомотива»

Матч ТВ09:11

СМИ: Форвард «Зенита» успешно прошел медобследование для «Локомотива»

Sportbox.RU09:11
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
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Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.
Обновлено в 12:11
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Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Фаина Громова: «Аллу Вербер перед смертью перевели в другой госпиталь»

Аллу Вербер перед смертью перевели в другой итальянский госпиталь.
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Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка

В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено вчера в 09:45
Футбол

ЦСКА подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб подготовит обращение по поводу судейства в матче пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0).
Обновлено в 15:03
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Политика

Писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, как исчезнет Украина

Обновлено в 14:34
Футбол

Одноклубник Головина перешел в «Манчестер Юнайтед»

16-летний Игрок "Монако" Аннибал Межбри продолжит свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт французского клуба.
Обновлено в 13:16
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
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Ученые назвали последствия ежедневного употребления кофе

Ученые говорят, что кофе даже может снизить риск самоубийства.
Обновлено в 02:53
Волейбол

Сборная России выиграла у Мексики в первом матче олимпийского отбора

На стадионе «Сибур-Арена» в пятницу, 9 августа, состоялась победная игра мужской волейбольной сборной РФ в первом матче квалификационного турнира перед Олимпийскими играми летом 2020 года, который они провели с командой Мексики.
Обновлено 09 августа в 13:43
Футбол

«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу Хмеймим

Обновлено в 14:55
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Театры

Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс

В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено в 08:02
Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Краснодарском крае в открытом море загорелся рыбацкий катер

Обновлено в 13:36
Экономика

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза

Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Культура

В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона

В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Политика

Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Обновлено в 11:08
Общество

Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве

Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
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