Футбол
Джорджевич успешно прошел медобследование в «Локомотиве»Sports.ru 09:15
Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в субботу прошел медицинское обследование для перехода в «Локомотив». Принципиальное соглашение о переходе игрока было достигнуто в четверг, а в течение следующих двух дней стороны согласовывали последние детали.
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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.Спорт-Экспресс08:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
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