Спорт день за днем

Спорт день за днем

Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»

Спорт день за днем

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Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

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Происшествия Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Гаджеты В Интернете появились характеристики iPhone 11 Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

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Политика Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован В Минюсте заявили, что вызвавший критику в научном сообществе приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении общения российских ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.

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Происшествия Медведев поручил представить экипаж А321 к госнаградам Экипаж самолета, которому удалось посадить А321 с пассажирами на борту, по словам Медведева, следует представить к государственным наградам.

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