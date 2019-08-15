Футбол
Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»Спорт день за днем 15:11
Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Футбол
Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Обновлено в 14:07
Наука
Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве
Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла ЦСКА.
Обновлено в 15:07
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Гаджеты
В Интернете появились характеристики iPhone 11
Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.
Обновлено в 08:59
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Космос
Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн
Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева: «Мужу нравится, когда я без одежды»
Обновлено в 13:00
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован
В Минюсте заявили, что вызвавший критику в научном сообществе приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении общения российских ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к госнаградам
Экипаж самолета, которому удалось посадить А321 с пассажирами на борту, по словам Медведева, следует представить к государственным наградам.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Дорогое спасение от псевдоболезней: раскрыта технология медицинского мошенничества
Вежливый, но настойчивый голос предложил подошедшему к телефону сотруднику пройти бесплатное медицинское обследование и убедиться в отсутствии тяжелых заболеваний.
Обновлено в 14:26
Музыка
Элджей выпустил совместный с Эрой Истрефи клип «Sayonara детка»
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) выпустил клип «Sayonara детка». Композиция записана совестно с Эрой Истрефи.
Обновлено в 11:42
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако
Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
Обновлено в 06:45