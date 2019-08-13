Футбол

Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»Евро-футбол.ру вчера в 15:33

Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич провёл первую тренировку с новой командой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luka Djordjevic (@ usernameluka) 14 Авг 2019 в 10:37 PDT 25-летний черногорец перешёл в стан "железнодорожников" из "Зенита" за 2,5 млн евро.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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