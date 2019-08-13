Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич провёл первую тренировку с новой командой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luka Djordjevic (@ usernameluka) 14 Авг 2019 в 10:37 PDT 25-летний черногорец перешёл в стан "железнодорожников" из "Зенита" за 2,5 млн евро.

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