Футбол
Джорджевич успешно прошел медобследование в «Локомотиве»Sports.ru 09:15
Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в субботу прошел медицинское обследование для перехода в «Локомотив». Принципиальное соглашение о переходе игрока было достигнуто в четверг, а в течение следующих двух дней стороны согласовывали последние детали.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Футбол
СМИ: «Спартак» предложил €9 млн за игрока «Ниццы»
Московский «Спартак» предложил €9 млн за трансфер полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Водитель маршрутки в Ставрополе ударил пассажирку из-за трех рублей
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она заплатила за проезд на три рубля меньше, чем требовалось, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.
Обновлено в 09:28
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения»
Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.
Обновлено в 09:52
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Число жертв наводнения в Индии достигло 114 человек
Вызванные муссонными дождями наводнения в индийских штатах Керала и Карнатака привели к гибели 83 человек, еще 19 тел погибших были обнаружены в штате Гуджарат и 12 человек погибли в штате Махараштра.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Музыка
Участник BTS выпустил клип на английском языке
Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся
Обновлено в 01:59
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Общество
Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google
Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.
Обновлено в 05:52
Интернет
Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме
Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Во Флориде арестован мужчина, грозивший устроить стрельбу в Walmart
Правоохранительные органы штата Флорида в США арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал учинить стрельбу в торговом центре Walmart, сообщает американский телеканал ABC.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Киев вторые сутки не эвакуирует тела подорвавшихся на своих минах сапёров
Украинские силовики вторые сутки не предпринимают никаких попыток забрать тела подорвавшихся на минах у линии соприкосновения бойцов 72-й бригады ВСУ, несмотря на гарантии безопасности, данные Народной милицией ЛНР.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04