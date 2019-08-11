Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс». Как сообщает издание, 8 августа стороны достигли принципиального решения о трансфере Джорджевича. Игрок уже попрощался с бывшими партнерами.

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