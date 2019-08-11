Футбол
Джорджевич прошел медосмотр перед переходом в «Локомотив»Спорт день за днем 10:45
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс». Как сообщает издание, 8 августа стороны достигли принципиального решения о трансфере Джорджевича. Игрок уже попрощался с бывшими партнерами.
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с чего всё началось
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.Спорт-Экспресс08:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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