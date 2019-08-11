Футбол

Джорджевич прошел медосмотр перед переходом в «Локомотив»Спорт день за днем 10:45

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс». Как сообщает издание, 8 августа стороны достигли принципиального решения о трансфере Джорджевича. Игрок уже попрощался с бывшими партнерами.
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с чего всё началось

Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.
Спорт-Экспресс08:24

Подробнее о событии

Джорджевич прошел медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Спорт день за днем10:45

Джорджевич все ближе к переходу в «Локомотив»

Газета.Ru09:33

СМИ: Форвард «Зенита» успешно прошел медобследование для «Локомотива»

Матч ТВ09:11

Джорджевич успешно прошел медобследование в «Локомотиве»

Sports.ru09:15

СМИ: Форвард «Зенита» успешно прошел медобследование для «Локомотива»

Sportbox.RU09:11

Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

RT на русском09:15

Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Спорт-Экспресс08:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Врач назвал 5 способов сохранить здоровье суставов

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В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
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В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
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Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»

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Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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