Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»Газета.Ru 17:20
Черногорский футболист Лука Джорджевич, на этой неделе перешедший из "Зенита" в "Локомотив", попрощался с болельщиками сине-бело-голубых, сообщает Sport24.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
Стало известно, какой день недели самый удачный для знаков зодиака
Астролог Диана Подлесная специально для читателей сайта «Блокнот Волгограда» составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на каждый день.
Обновлено в 01:20
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 20:13
Здоровье
Британка может лишиться головы из-за опасной болезни
Обновлено в 06:31
Авто
В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей
Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.
Обновлено в 11:01
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Интернет
Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем
Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Обновлено в 17:17
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41