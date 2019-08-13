Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»Газета.Ru 17:20
Черногорский футболист Лука Джорджевич, на этой неделе перешедший из "Зенита" в "Локомотив", попрощался с болельщиками сине-бело-голубых, сообщает Sport24.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
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40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
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Происшествия
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Обновлено в 03:37
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено в 07:10
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» в первом раунде Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» обыграла представителя третьего немецкого дивизиона в первом раунде национального Кубка.
Обновлено в 16:39
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Обновлено в 15:11
Политика
В РСТ сообщили о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры, но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — заявил он.
Обновлено в 18:18
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В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
Обновлено в 09:19
Общество
Васильева решила не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Министерство просвещения решило не вводить систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в колледжах, так как это видится нецелесообразным.
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Медики назвали 5 признаков злокачественной анемии
Британские медики назвали 5 предупреждающих признаков, которые могут сигнализировать о злокачественной анемии.
Обновлено в 04:12
Политика
США ужесточили правила выдачи грин-карт
Американская администрация ужесточили выдачу грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
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Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
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Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ
Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
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