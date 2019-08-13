Футбол

Форвард Джорджевич попрощался с «Зенитом»Sportbox.RU 17:14

12 августа «Зенит» объявил о переходе Джорджевича в «Локомотив». В петербургский клуб футболист перешел в июле 2012 года из черногорского клуба «Могрен Будва». В минувшем сезоне Джорджевич выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды и забил 9 голов в 27 матчах.
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Форвард Джорджевич попрощался с «Зенитом»

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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