Футбол

Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельникаSport24.ru 07:46

Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом». Однако это произойдет до понедельника.
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