Футбол
Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельникаSport24.ru 07:46
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом». Однако это произойдет до понедельника.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.Чемпионат07 августа в 18:00
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