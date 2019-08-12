Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего форварда 1,8 миллиона евро. Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.

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