Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.

В составе сине-бело-голубых 25-летний нападающий провел 30 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. "Зенит" пожелал Луке Джорджевичу удачи в составе нового клуба. Ранее Piter.TV сообщил о том, что Малком прокомментировал слухи об уходе из "Зенита".

Лука Джорджевич перейдет из «Зенита» в «Локомотив»

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