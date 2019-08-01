Футбол
Джорджевич может перейти в «Локомотив»Sports.ru 06:31
Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что игрок может перейти в «Локомотив».
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с чего всё началось
Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».Sport24.ru06:15
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
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На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
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Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
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Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Экономика
После запрета на работу с Huawei прибыль Qualcomm уменьшилась на $500 млн
Чистая прибыль производителя чипов и микросхем Qualcomm в прошедшем квартале 2019 года упала на 34%, следует из опубликованного финансового отчета.
Обновлено в 06:47
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Обновлено в 13:40
Армия и оружие
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Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Обновлено в 14:37
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
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В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки
Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году.
Обновлено вчера в 17:07
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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
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Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Автоспорт
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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
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