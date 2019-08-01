Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».

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Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что игрок может перейти в «Локомотив».

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Джорджевич может перейти в «Локомотив»

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