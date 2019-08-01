Футбол

Джорджевич может перейти в «Локомотив»Sports.ru 06:31

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что игрок может перейти в «Локомотив».
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Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

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