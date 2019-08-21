Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Спорт день за днем

Политика Кравчук: Украину ядерного оружия лишили Штаты Украина ликвидировала свои запасы ядерного оружия под давлением США, заявил в эфире «24 канала» экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Экономика «Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Армия и оружие Лавров рассказал о российских военных в сирийском Идлибе Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военные следят за обострением ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Футбол «Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром» В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».

Армия и оружие Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Происшествия Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова выбирает свадебное платье Правда, муж Глафиры Тархановой — Алексей Фадеев не любит публичную сторону актерской профессии.