Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»Sport24.ru 03:23

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Sport24.ru03:23

Джорджевич ответил, осталась ли у него обида на «Зенит»

Нева Спорт02:31

Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Матч ТВ02:57

Джорджевич заявил, что Иванович не хочет переходить из «Зенита» в «Црвену Звезду»

RT на русском05:00

Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Sportbox.RU02:57

Иванович не собирается переходить в «Црвену Звезду»

Спорт день за днем03:58

Джорджевич: официально заявляю — Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Чемпионат02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика

Кравчук: Украину ядерного оружия лишили Штаты

Украина ликвидировала свои запасы ядерного оружия под давлением США, заявил в эфире «24 канала» экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Девочка, руку которой засосало в бассейне в Турции, впала в кому

Обновлено в 00:43
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Экономика

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню

Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
Обновлено в 09:50
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол

«Рубин» нашел видео, где Карпин поет классику

Обновлено в 10:05
Политика

Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены

Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон

Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Лавров рассказал о российских военных в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военные следят за обострением ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Футбол

«Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром»

В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.
Обновлено в 11:46
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье

В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Авто

В России в следующем году резко подорожают автомобили

«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети

Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова выбирает свадебное платье

Правда, муж Глафиры Тархановой — Алексей Фадеев не любит публичную сторону актерской профессии.
Обновлено в 07:30
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

В Лондоне с молотка уйдут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Обновлено в 02:27
Футбол

«Зенит» подписал контракт с Круговым

Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное