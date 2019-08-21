Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»Sport24.ru 03:23
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Политика
Королевская семья Дании допускает продажу Гренландии США
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.
Обновлено в 06:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Технологии
Сбербанк запустит сервис для проверки кандидатов при приеме на работу
Сервис Сбербанка, который поможет работодателем проверять кандидатов при приеме на работу, будет анализировать данные из открытых источников, в том числе из социальных сетей, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Экономика
«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора
Производитель удобрений «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу.
Обновлено в 03:29
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 поступил в продажу
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
Врачи назвали причины боли в сердце
Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать лучший портвейн
Роскачество рассказало о правилах выбора портвейна. Специалисты советуют приобретать напиток из винограда урожая 2015–2016 годов.
Обновлено в 01:18