Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»Sport24.ru 03:23

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Sport24.ru03:23

Джорджевич ответил, осталась ли у него обида на «Зенит»

Нева Спорт02:31

Иванович не собирается переходить в «Цверну Звезду»

Спорт день за днем03:58

Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Sportbox.RU02:57

Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Матч ТВ02:57

Джорджевич признался, что мог перейти в ЦСКА

RT на русском02:55

Джорджевич: официально заявляю — Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Чемпионат02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ

Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Политика

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Футбол

Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»

Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил жену

Обновлено в 02:48
Общество

День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Гаджеты

Samsung откроет официальный интернет-магазин на Tmall для России

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

Обновлено вчера в 20:05
Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт

Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Обновлено в 03:58
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков

Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских

13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Технологии

Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу

Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Известная певица трагически погибла в Приморье

В Приморье трагически погибла 35-летняя певица Олеся Яковлева. Об этом на своей странице в Facebook написал друг вокалистки Вадим Павлов.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35

Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Участница телепроектов, созданных нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, певица Ольга Полякова упрекнула в своем Instagram популярную российскую исполнительницу Ольгу Бузову в воровстве идей для клипов.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Финансы

Акции «Роснефти» подорожали на Мосбирже на 1,5%

Обыкновенные акции "Роснефти" подорожали в начале торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное