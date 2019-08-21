Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»Sport24.ru 03:23
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
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Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
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День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
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Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
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Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
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Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»
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Известная певица трагически погибла в Приморье
В Приморье трагически погибла 35-летняя певица Олеся Яковлева. Об этом на своей странице в Facebook написал друг вокалистки Вадим Павлов.
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Участница телепроектов, созданных нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, певица Ольга Полякова упрекнула в своем Instagram популярную российскую исполнительницу Ольгу Бузову в воровстве идей для клипов.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
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Акции «Роснефти» подорожали на Мосбирже на 1,5%
Обыкновенные акции "Роснефти" подорожали в начале торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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