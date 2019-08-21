Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»Sport24.ru 03:23
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
В Германии назвали условие возвращения России в G8
Ранее 21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».
Обновлено в 07:57
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе
Обновлено в 06:26
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
В тройку сфер с самыми низкими зарплатами за июнь вошло производство одежды (20,2 тысячи рублей), производство текстильной продукции (25,8 тысячи рублей) и производство мебели (26,1 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Футбол
ФК «Краснодар» U-17 сыграет против юношеской сборной «Зенита»
В своем последнем поединке горожане в Тольятти разгромили местную «Академию Коноплева» со счетом 3:0. До этого в гостях юношеская сборная «быков» уступила московскому «Чертаново».
Обновлено в 03:44
Кино
Появились первые реакции на хоррор «Оно 2»
Состоялись предпремьерные показы хоррора Андреса Мускетти «Оно 2» по роману Стивена Кинга.
Обновлено в 08:32
Политика
WP назвала возможный размер ежегодных выплат США за Гренландию
Как поясняет WP, сумма была определена, исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Авто
Kia продемонстрировала салон обновленного Kia Mohave
Внешний вид обновленного паркетника Kia Mohave был рассекречен на минувшей неделе, а сегодня южнокорейский производитель продемонстрировал внутреннее убранство внедорожника обновленного поколения.
Обновлено в 05:28
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено 19 августа в 04:12
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Пациентке удалили выросшую до размера грейпфрута щитовидную железу
Узел в левой доле щитовидной железы впервые выявили у пациентки 10 лет назад. С течением времени он значительно увеличился в размере.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Технологии
В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер
В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.
Обновлено в 07:21