Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду». Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал Sport24, что 35-летний сербский защитник склоняется к тому, чтобы вернуться на родину и завершить карьеру в клубе из Белграда.

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

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