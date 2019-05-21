Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»Lenta.ru 08:30

Американский писатель, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlog. Мартин признался, что ему сложно поверить в то, что сериал закончился.
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George R. R. Martin (США): Конец (Georgerrmartin.com)

ИноСМИ11:29

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Известия08:16

Продажи романов Дж.Мартина выросли вдвое в Московском доме книги с выходом нового сезона «Игры престолов»

Агентство Москвавчера в 06:27

Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»

RT на русском07:15

Мартин не уверен, что финал в книгах будет таким же, как в «Игре престолов»

РИА Новости06:31

Книжечки: «Игра престолов» и психология: Душа темна и полна ужасов. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 316 с

Эхо Москвы01:11

Джордж Мартин проболтался о финале книжной «Игры престолов»

Газета.Ru09:08
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия

В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива

Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
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Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
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Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
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Экономика

Госпрограмма «Развитие сельских территорий» обойдётся в 6 трлн рублей

Госпрограмма развития сельских территорий сопоставима по объёмам с национальным проектом, сказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:12
Политика

Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампанию

Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
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Авто

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Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Здоровье

В России зафиксировали рост заболеваемости раком

В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 09:40
Экономика

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Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

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Гаджеты

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.
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Армия и оружие

Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке

Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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Общество

Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик

Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
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Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
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Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.
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Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
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Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»

Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".
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УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
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Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
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Технологии

Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music

«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
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Причины трагедии в Керченском колледже установлены

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Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми

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Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина «американским Толкином». В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.
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