Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»Lenta.ru 08:30
Американский писатель, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlog. Мартин признался, что ему сложно поверить в то, что сериал закончился.
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Продажи романов Дж.Мартина выросли вдвое в Московском доме книги с выходом нового сезона «Игры престолов»
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