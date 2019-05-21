Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»Lenta.ru 08:30

Американский писатель, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlog. Мартин признался, что ему сложно поверить в то, что сериал закончился.
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Джордж Мартин проболтался о финале книжной «Игры престолов»

Газета.Ru09:08

Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов»

Российская газета05:50

Мартин не уверен, что финал в книгах будет таким же, как в «Игре престолов»

РИА Новости06:31

Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»

RT на русском07:15

Мартин поделился подробностями окончания «Игры престолов» в книгах

Телеканал 360°03:19

Книжечки: «Игра престолов» и психология: Душа темна и полна ужасов. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 316 с

Эхо Москвы01:11

Продажи романов Дж.Мартина выросли вдвое в Московском доме книги с выходом нового сезона «Игры престолов»

Агентство Москвавчера в 06:27
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина «американским Толкином». В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.
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