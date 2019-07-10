Канал HBO и Джордж Р. Р. Мартин, говоря о планах снять приквел «Игры престолов», уже сообщали, что действие будет происходить за пять тысяч лет до начала событий во всем известной саге.

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

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