Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»Телепрограмма 16:03

Канал HBO и Джордж Р. Р. Мартин, говоря о планах снять приквел «Игры престолов», уже сообщали, что действие будет происходить за пять тысяч лет до начала событий во всем известной саге.
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Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

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Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

News.ru19:52

Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»

РИА Новости15:22

Джордж Мартин изгнал драконов и Ланнистеров из приквела «Игры престолов»

Газета.Ru17:22

Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

ТК Звезда16:32

Джордж Мартин рассказал подробности приквела «Игры престолов»

Life.ru15:36

Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

Известия19:26
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Политика

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Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Шведские археологи обнаружили два погребальных корабля викингов

Шведские археологи нашли два погребальных корабля викингов в деревне Гамла Уппсала.
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Общество

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Политика

Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры

США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
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Общество

«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

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Обновлено в 12:42
Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром

"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
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Политика

США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра

"Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов

Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
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Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено в 12:24
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Происшествия

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
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Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Происшествия

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Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Здоровье

В США женщина впервые родила после трансплантации матки от умершего донора

В декабре 2017 года врачи в Бразилии приняли первые роды в мире, где у матери ребенка была трансплантированная матка от умершего донора.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса

В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Общество

Одиночный пикет отстоял территорию

В марте Верховный суд РФ признал, что закон Тверской области «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий» необоснованно запрещает проводить одиночные пикеты около зданий органов власти.
Обновлено в 19:15
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Общество

Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске

Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод

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Здоровье

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

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СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

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Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина «американским Толкином». В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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