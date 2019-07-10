Кино
Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»Телепрограмма 16:03
Канал HBO и Джордж Р. Р. Мартин, говоря о планах снять приквел «Игры престолов», уже сообщали, что действие будет происходить за пять тысяч лет до начала событий во всем известной саге.
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Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Наука
Шведские археологи обнаружили два погребальных корабля викингов
Шведские археологи нашли два погребальных корабля викингов в деревне Гамла Уппсала.
Обновлено в 19:19
Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Космос
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Политика
Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Религия
Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла
Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром
"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Политика
США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра
"Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Общество
В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов
Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В США женщина впервые родила после трансплантации матки от умершего донора
В декабре 2017 года врачи в Бразилии приняли первые роды в мире, где у матери ребенка была трансплантированная матка от умершего донора.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Общество
Одиночный пикет отстоял территорию
В марте Верховный суд РФ признал, что закон Тверской области «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий» необоснованно запрещает проводить одиночные пикеты около зданий органов власти.
Обновлено в 19:15
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Общество
Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Обновлено в 19:40
Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14