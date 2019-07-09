Кино

Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»РИА Новости вчера в 15:22

Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков. Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.
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В интервью Entertainment Weekly
 автор книг «Песнь льда и пламени», на основе которых и был снят сериал, сообщил, что действие приквела будет разворачиваться за 5 тыс. лет до событий «Игры престолов».
Известиявчера в 19:10

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Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

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Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 15:22

Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

Известиявчера в 19:26

Джордж Мартин изгнал драконов и Ланнистеров из приквела «Игры престолов»

Газета.Ruвчера в 17:22

Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

ТК Звездавчера в 16:32

Джордж Мартин рассказал подробности приквела «Игры престолов»

Life.ruвчера в 15:36

Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

News.ruвчера в 19:52
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 08:05
Политика

Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»

Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Всё больше абитуриентов Приморья хотят связать свою жизнь с медициной

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Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено 08 июля в 03:47
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Общество

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Под Екатеринбургом электричка насмерть сбила пенсионера

Под Екатеринбургом на 40-м километре перегона Хризолитовый — Колюткино под колесами электропоезда Каменск-Уральский — Екатеринбург погиб пожилой мужчина.
Обновлено в 01:50
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
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Экономика

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Обновлено вчера в 09:15
Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
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Происшествия

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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина «американским Толкином». В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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