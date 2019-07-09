с чего всё началось

Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков. Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Армия и оружие Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.

Политика Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины» Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»

Здоровье Всё больше абитуриентов Приморья хотят связать свою жизнь с медициной Проектор ТГМУ, Лидия Транковская рассказала, что с каждым годом всё больше школьников решают обучаться на медицинских специальностях.

Экономика Работающим пенсионерам поднимут пенсию С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.

Армия и оружие Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Общество ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Происшествия Под Екатеринбургом электричка насмерть сбила пенсионера Под Екатеринбургом на 40-м километре перегона Хризолитовый — Колюткино под колесами электропоезда Каменск-Уральский — Екатеринбург погиб пожилой мужчина.

Музыка Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Общество В Челябинске могут создать новое транспортное предприятие В Челябинске после закупки новых 65 автобусов могут создать новое транспортное предприятие.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Экономика Синоптики предупредили о снижении урожая гречки «Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Происшествия Тренера Конора Макгрегора избили в ночном клубе в Нью-Йорке Американский боец смешанного стиля (ММА) и по совместительству тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка, пишет Daily Mail.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Экономика Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.

Общество Строительство эсминца «Лидер» может начаться в 2023 году Строительства новейшего эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году, техпроект разрабатывает сейчас Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ), сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".