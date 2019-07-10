Кино

Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»РИА Новости вчера в 15:22

Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков. Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.
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Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

Телеканал 360°вчера в 20:18

Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 15:22

Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле «Игры престолов»

Известиявчера в 19:26

Джордж Мартин изгнал драконов и Ланнистеров из приквела «Игры престолов»

Газета.Ruвчера в 17:22

Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

ТК Звездавчера в 16:32

Джордж Мартин рассказал подробности приквела «Игры престолов»

Life.ruвчера в 15:36

Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

News.ruвчера в 19:52
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина: «Мне предлагали поехать на шоу „Орел и решка“»

Обновлено в 00:00
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»

Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 00:32
Авто

Искусственный интеллект Jaguar Land Rover поможет снять стресс

В основе технологии лежит искусственный интеллект, поэтому в процессе взаимодействия с водителем система изучает его предпочтения, чтобы в будущем точнее подстраиваться под настроение.
Обновлено вчера в 08:54
Технологии

Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране

Мобильная сеть 5G заработала по всей территории Монако, сообщило Agence France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Зеленский отменил парад на День независимости Украины

17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Алессандра Амбросио утопает в любви с горячим бойфрендом

Судомодель проводит свой отпуск в Испании на самом горячем острове — Ибица. Алессандра отдыхает вместе со своим возлюбленным Николо Одди.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Спецтехника Минобороны прибыла в Тулун Иркутской области

Обновлено вчера в 14:34
Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

Обновлено 08 июля в 05:57
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Медведь забрался в жилой дом в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 23:40
Кино

Умер актер фильма «Люди в черном»

Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Обновлено вчера в 10:48
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Футбол

«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с Погба

Обновлено 08 июля в 15:36
Здоровье

В Красноярском крае снизилась активность клещей

Специалисты краевого Роспотребнадзора еженедельно проводят мониторинг случаев присасывания клещей к жителям Красноярского края.
Обновлено вчера в 00:53
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов». Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина «американским Толкином». В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.
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Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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