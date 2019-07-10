Кино
Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»РИА Новости вчера в 15:22
Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков. Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.
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Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»
Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления
Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 00:32
Авто
Искусственный интеллект Jaguar Land Rover поможет снять стресс
В основе технологии лежит искусственный интеллект, поэтому в процессе взаимодействия с водителем система изучает его предпочтения, чтобы в будущем точнее подстраиваться под настроение.
Обновлено вчера в 08:54
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране
Мобильная сеть 5G заработала по всей территории Монако, сообщило Agence France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Алессандра Амбросио утопает в любви с горячим бойфрендом
Судомодель проводит свой отпуск в Испании на самом горячем острове — Ибица. Алессандра отдыхает вместе со своим возлюбленным Николо Одди.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Спецтехника Минобороны прибыла в Тулун Иркутской области
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Обновлено 08 июля в 05:57
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Медведь забрался в жилой дом в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с Погба
Обновлено 08 июля в 15:36
Здоровье
В Красноярском крае снизилась активность клещей
Специалисты краевого Роспотребнадзора еженедельно проводят мониторинг случаев присасывания клещей к жителям Красноярского края.
Обновлено вчера в 00:53
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено вчера в 17:05