Джордж Лукас Американский кинорежиссёр

Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор, предприниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, и Pixar. Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-фантастической саги «Звёздные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Также прославился, как постановщик фантастической антиутопии «THX 1138» и лирической комедии «Американские граффити». Лукас является одним из самыx богатыx режиссёров мира c собственным капиталом в 5 миллиардов долларов. 4,6 млрд долларов. Основную часть этой суммы режиссёр получил, продав свою компанию - Lucasfilm.