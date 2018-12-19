Культура

Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes
Известия
15:41

Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в $5,4 млрд, вновь назван самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes. Всего в списке 10 богатых знаменитостей. Их общее состояние оценивается в $18,7 млрд, что на 4% больше, чем в 2017 году, и превышает ВВП Исландии.
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Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор, предприниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, и Pixar. Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-фантастической саги «Звёздные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Также прославился, как постановщик фантастической антиутопии «THX 1138» и лирической комедии «Американские граффити». Лукас является одним из самыx богатыx режиссёров мира c собственным капиталом в 5 миллиардов долларов. 4,6 млрд долларов. Основную часть этой суммы режиссёр получил, продав свою компанию - Lucasfilm.
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