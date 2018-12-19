Культура
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью по версии ForbesИзвестия15:41
Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в $5,4 млрд, вновь назван самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes. Всего в списке 10 богатых знаменитостей. Их общее состояние оценивается в $18,7 млрд, что на 4% больше, чем в 2017 году, и превышает ВВП Исландии.
Известия15:41
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