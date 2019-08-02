Надеюсь однажды выйти на уровень своего отца.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Экономика Работающим пенсионерам увеличат пенсии С 1 августа работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий. В среднем она увеличится на 244 рубля.

Политика Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине По словам одного из собеседников украинского телеканала, представители Порошенко понимают всю серьезность происходящего и планируют «защищаться от атак».

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Космос NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».

Армия и оружие Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Космос Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).

Армия и оружие Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил, что Москва не выполняет обещания Меркель Глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев высказал сомнения о том, что после завершения строительства «Северного потока - 2» Россия продолжит направлять газ через территорию Украины.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Авто В Сети появились первые изображения российского электромобиля Zetta Федеральный институт промышленной собственности опубликовал первые патентные изображения электромобиля Zetta - их можно посмотреть на сайте института.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Экономика Региональные бюджеты будут сбалансированы Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.

Армия и оружие СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе «В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — сообщили в пресс-службе СБУ в эфире телеканала «112 Украина».

Здоровье Бутилированная вода поможет сохранить здоровье россиян Для решения одной из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.

Общество На Урале скончался вице-спикер свердловского заксобрания В Свердловской области умер вице-спикер регионального заксобрания Анатолий Сухов («Единая Россия»).

Путешествия Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.

Наука В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.