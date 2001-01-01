Футбол

Джордан Хендерсон: «Завтра „Ливерпуль“ ждет важнейший матч сезона»Sports.ru 08:04

Ливерпуль — Бавария
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Энфилд»
Думаю, опыт прошлого сезона нам поможет. Мы провели много топ-матчей в Лиге чемпионов. Завтра нас ждет самый важный матч сезона.
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