Футбол
Джордан Хендерсон: «Пришлось попотеть во всех смыслах этого слова»Спорт-Экспресс вчера в 18:28
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА отметил, что игра получилась тяжелой. «Красные» счастливы, что выиграли трофей.
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Капитан «Ливерпуля» назвал главного героя матча с «Челси» за Суперкубок Европы
Sportbox.RUвчера в 18:45
Хендерсон: «Адриан только перешел в „Ливерпуль“, а уже стал героем. Я рад за него»
Sport24.ruвчера в 18:09
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Политика
В США призвали Китай воздержаться от насилия в Гонконге
В связи с ростом напряжения, в США призвали власти Китая воздержаться от насилия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Киберспорт
Virtus.pro выиграла первый матч на The International 2019
Российская команда Virtus.pro с победы начала выступление на главном турнире года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 02:58
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Технологии
Опасные связаны: алгоритм найдет источник запрещенной информации
Алгоритм, созданный российскими учеными, позволяет получить графическую картинку, на которой отображены основные каналы распространения нежелательного контента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия
В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку
Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила свою беременность
Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»
Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту».
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать школьный рюкзак
Советы по выбору школьного рюкзака опубликованы 15 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:59
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено 13 августа в 11:20
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки - Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Авто
Kia показала внедорожник Kia Mohave новой генерации
На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55