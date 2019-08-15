Футбол

Джордан Хендерсон: «Пришлось попотеть во всех смыслах этого слова»Спорт-Экспресс вчера в 18:28

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА отметил, что игра получилась тяжелой. «Красные» счастливы, что выиграли трофей.
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Джордан Хендерсон: Рад за Адриана, он только что пришел и уже стал героем

Советский спорт02:39

Джордан Хендерсон: «Серия пенальти – не самый лучший способ проиграть. Нам это хорошо знакомо»

Sports.ruвчера в 18:15

Капитан «Ливерпуля» назвал главного героя матча с «Челси» за Суперкубок Европы

Sportbox.RUвчера в 18:45

Капитан «Ливерпуля» назвал главного героя матча с «Челси» за Суперкубок Европы

Матч ТВвчера в 18:45

Джордан Хендерсон: «Пришлось попотеть во всех смыслах этого слова»

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Хендерсон: «Адриан – герой этого вечера»

Soccer.ruвчера в 18:16

Хендерсон: «Адриан только перешел в „Ливерпуль“, а уже стал героем. Я рад за него»

Sport24.ruвчера в 18:09
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Происшествия

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 03:08
Политика

В США призвали Китай воздержаться от насилия в Гонконге

В связи с ростом напряжения, в США призвали власти Китая воздержаться от насилия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Киберспорт

Virtus.pro выиграла первый матч на The International 2019

Российская команда Virtus.pro с победы начала выступление на главном турнире года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 02:58
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой

Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Технологии

Опасные связаны: алгоритм найдет источник запрещенной информации

Алгоритм, созданный российскими учеными, позволяет получить графическую картинку, на которой отображены основные каналы распространения нежелательного контента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия

В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Ида Галич подтвердила свою беременность

Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным

Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»

Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту».
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать школьный рюкзак

Советы по выбору школьного рюкзака опубликованы 15 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:59
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Наука

Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер

Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено 13 августа в 11:20
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Авто

Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры

Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки - Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Авто

Kia показала внедорожник Kia Mohave новой генерации

На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу

Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
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Джордан Хендерсон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль», и сборной Англии. Является важным связующим звеном между защитной и атакующей линией, а также обладает сильным и хорошо поставленным ударом.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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