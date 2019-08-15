Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА отметил, что игра получилась тяжелой. «Красные» счастливы, что выиграли трофей.

Джордан Хендерсон: «Пришлось попотеть во всех смыслах этого слова»

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