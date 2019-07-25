Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделкиРИА Новости 07:38
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
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Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Как говорится в заявлении СБУ, размещенном на странице ведомства в фейсбуке, следствие установило, что российские моряки не нарушали нормы Морского права и украинское законодательство.
Обновлено в 18:22
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено в 19:21
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге Европы
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Обновлено в 16:57
Гаджеты
Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В Госдуме предложили высшее образование в регионах сделать бесплатным
Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов считает, что высшее образование нужно делать полностью бесплатным в регионах, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 01:47
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Обновлено в 05:09
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Экономика
Страхование жилья от ЧС будет стоить в регионах около 300 рублей в год
Новый порядок вводится для того, чтобы компенсации за пострадавшее от ЧС имущество выплачивались не из резервного фонда президента — а это около 40 млрд рублей в год — или из бюджета, а страховыми компаниями.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Авто
Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже
Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на МКАД
Три человека пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей на МКАД в районе Восточное Измайлово.
Обновлено в 17:42
Кино
Сильвестр Сталлоне передумал прощаться с ролью Рокки Бальбоа
Напомним, в ноябре 2018 года Сильвестр Сталлоне выложил в сеть видео, в котором сообщил, что прощается с ролью Рокки Бальбоа.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Экономика
Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение, направленное на устранение разницы между зарплатами учителей по регионам.
Обновлено в 18:06
Футбол
«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
Обновлено в 20:05