Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделкиРИА Новости 07:38

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
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